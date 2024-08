Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 10 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un lounge bar situato a Pompei. La decisione è presa su proposta del Commissariato di Pompei, dei Carabinieri della Stazione di Pompei e del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, a seguito di una serie di episodi che hanno visto coinvolto il locale negli ultimi mesi.

Episodi Che Hanno Portato alla Sospensione

L’intervento più recente risale alla notte del 28 aprile scorso, quando gli agenti sono stati chiamati a intervenire presso il lounge bar per una segnalazione di rissa tra alcuni avventori. Sebbene la lite fosse terminata prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, l’episodio ha contribuito ad accrescere l’attenzione delle autorità su questa attività commerciale.

In precedenza, il 9 marzo, i poliziotti del locale Commissariato sono dovuti intervenire nuovamente nei pressi del bar, questa volta per problemi di viabilità. Diversi veicoli erano parcheggiati in modo da bloccare la sede stradale, creando disagi alla circolazione. Grazie all’intervento congiunto della polizia e della Guardia di Finanza, la viabilità è ripristinata.

Ancora più preoccupante è stato l’episodio del 29 gennaio, quando i poliziotti, nelle immediate vicinanze del bar, hanno identificato un gruppo di giovani. Tra questi, uno è denunciato per porto di armi ed oggetti atti a offendere, poiché trovato in possesso di una pistola a salve senza tappo rosso e di un coltello a serramanico.

Precedenti Violazioni e Sanzioni

Il lounge bar non è nuovo a controlli da parte delle forze dell’ordine. In passato, il locale è stato sottoposto a verifiche che hanno rivelato la presenza di individui noti alle autorità per precedenti penali. Inoltre, durante i controlli, sono emerse violazioni relative alle disposizioni anti-Covid e all’occupazione abusiva di suolo pubblico. Queste irregolarità hanno portato a sanzioni amministrative per il titolare e alla temporanea chiusura del locale.