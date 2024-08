Notte di violenza sul litorale domitio, dove una rissa è scoppiata in un lido di Mondragone. Due giovani ventenni, residenti a Giugliano in Campania, sono stati aggrediti da un gruppo di coetanei locali. L’aggressione, avvenuta con l’uso di bastoni, ha lasciato i due ragazzi feriti.

I Soccorsi e le Indagini in Corso

I giovani, dopo l’aggressione, sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi e non sono in pericolo di vita, ma hanno ricevuto le cure necessarie per le ferite riportate.

Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute per indagare sull’accaduto. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo dell’aggressione, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica della rissa e identificare gli aggressori.

Clima di Tensione sul Litorale Domitio

L’episodio di violenza ha scosso la comunità locale e solleva preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi di svago estivi, come i lidi sul litorale domitio, frequentati da giovani provenienti da diverse zone della Campania. Le autorità stanno intensificando i controlli per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti.