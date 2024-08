Ad Angri, in via Dei Goti, si è concluso con successo un complesso intervento di rimozione di un imponente alveare del peso di 70 kg, contenente circa 20 kg di miele. L’operazione è frutto di un’attenta collaborazione tra la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco e ha richiesto diversi giorni di sopralluogo e pianificazione per garantire la sicurezza sia delle api che degli abitanti del palazzo.

Il sindaco Cosimo Ferraioli ha sottolineato l’importanza dell’intervento, dichiarando: “Era fondamentale assicurarsi che le api non subissero danni. Le api sono essenziali per il nostro ecosistema, e gli operatori hanno fatto tutto il possibile per proteggerle durante questo intervento. Voglio ringraziare di cuore la Comandante Anna Galasso, il Caporeparto dei Vigili del Fuoco Alfredo Mola, l’apicoltore Gerardo Manzo e tutti coloro che hanno cooperato affinché l’alveare fosse rimosso senza particolari danni e conseguenze”.

L’operazione è condotta con la massima attenzione e precisione per evitare qualsiasi danno alle api, le quali giocano un ruolo cruciale nella pollinazione e nella salute ambientale. Grazie alla competenza e alla dedizione degli operatori coinvolti, l’intervento è completato con successo, assicurando la sicurezza per la comunità e il benessere delle api.