In una recente operazione congiunta tra la polizia municipale del Comune di Ottaviano e la polizia metropolitana, è stato scoperto un grave caso di sversamento illecito di rifiuti speciali. L’intervento, coordinato dal comandante Rosa Vallone, ha portato alla luce sei enormi buste contenenti materiali sanitari di vario tipo, tra cui aghi, siringhe, pezzi di veicoli (presumibilmente ambulanze), referti medici, documenti sanitari e medicinali. I rifiuti sono rinvenuti in un appezzamento di terra in una traversa di via Galliano, una zona periferica della cittadina vesuviana, nei pressi del Vesuvio.

Dettagli dell’Operazione

Gli agenti hanno scoperto il materiale durante un pattugliamento del territorio, segnalando immediatamente l’area come scena del crimine. Le successive indagini hanno permesso di identificare i presunti responsabili: i gestori di una struttura di primo soccorso operante nell’area. Sia le buste contenenti i rifiuti che l’appezzamento di terra sono sequestrati, e i gestori della struttura sono denunciati alla Procura di Nola con l’accusa di sversamento illecito di rifiuti speciali.

Dichiarazioni delle Autorità

Il sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza della vigilanza e del rispetto delle leggi. “Faccio i complimenti alla polizia municipale per la brillante operazione, che si aggiunge alle molte altre già effettuate e al costante pattugliamento del territorio. A Ottaviano non c’è più spazio per i furbetti, gli abusivi, i trasgressori della legge, soprattutto quando danneggiano un territorio che noi ci stiamo impegnando a valorizzare con tutte le nostre forze,” ha dichiarato Simonetti.

Implicazioni e Conseguenze

L’accaduto mette in evidenza una problematica grave e pericolosa, non solo per l’ambiente ma anche per la salute pubblica. L’abbandono di rifiuti sanitari e speciali, infatti, rappresenta un rischio significativo di contaminazione e infezione. L’operazione della polizia municipale non solo ha fermato una pratica illegale e dannosa, ma ha anche lanciato un segnale chiaro a chi tenta di eludere la legge: a Ottaviano non saranno tollerate attività illecite, soprattutto quando compromettono la sicurezza e il benessere dei cittadini.