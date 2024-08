La città di Napoli è pronta a fare un importante passo avanti nella gestione dei rifiuti e nella tutela del suo patrimonio storico e architettonico. A partire dai prossimi mesi, il Centro Storico, patrimonio dell’UNESCO, vedrà l’implementazione di 27 nuove postazioni interrate per la raccolta differenziata. Questo intervento mira a migliorare l’efficienza della raccolta dei rifiuti e a preservare il decoro urbano delle storiche piazze e vie del centro.

Le Nuove Postazioni: Design e Funzionalità

Il progetto prevede la sostituzione delle attuali campane per la raccolta differenziata con moderne postazioni interrate. Questi nuovi contenitori, progettati per integrarsi armoniosamente con l’ambiente urbano, saranno a scomparsa e dotati di un sistema modulare. All’esterno, saranno visibili solo tre torrette di dimensioni ridotte, mentre il contenitore vero e proprio sarà interrato.

Le nuove postazioni saranno collocate in alcune delle piazze più emblematiche del Centro Storico, tra cui Piazza Cavour, Piazza Vittoria, Piazza Carità, Piazza Dante e Piazza Mercato, e lungo le principali vie come Via Foria, Via Toledo, S. Maria di Costantinopoli, Via Poerio e Via San Giovanni a Carbonara.

Obiettivi del Progetto

Il progetto si propone di raggiungere due obiettivi principali:

Migliorare il Decoro Urbano: L’installazione di contenitori interrati aiuterà a mantenere pulite le aree storiche e ad eliminare i cumuli di rifiuti spesso presenti attorno alle campane tradizionali. Le nuove postazioni saranno meno ingombranti e più discrete, riducendo l’impatto visivo e contribuendo a un aspetto più ordinato delle piazze e delle strade.

Incrementare la Raccolta Differenziata: L’aumento della volumetria disponibile dei contenitori interrati è destinato a migliorare l’efficienza della raccolta differenziata. Le nuove postazioni permetteranno una gestione più efficace dei rifiuti, facilitando il corretto conferimento e riducendo i problemi legati alla saturazione dei contenitori.

Prospettive e Tempistiche

Il progetto è parte di un impegno più ampio preso con il “Patto per Napoli”, formalizzato nel 2017 con una Delibera di Giunta Comunale. La società partecipata del Comune di Napoli, ASIA Napoli S.p.A., è responsabile della redazione del progetto preliminare, dell’esecuzione dei lavori e della copertura economica dell’intervento.

Sebbene la gara per i lavori sia prevista per la fine dell’anno o inizio 2025, alcune campane per la raccolta di vetro, carta e plastica sono già state spostate da Piazza San Domenico Maggiore verso Via Mezzocannone per migliorare il decoro di quest’area monumentale. Tuttavia, alcune postazioni esistenti, come quelle di Piazza Dante, rimarranno in attesa delle nuove installazioni, con i contenitori attuali che continuano a riempirsi rapidamente.

Risultati e Prossimi Passi

Il progetto si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la gestione dei rifiuti a Napoli. Nonostante i progressi, la percentuale di raccolta differenziata nel 2023 è stata del 41,9%, ancora inferiore a quella di comuni più virtuosi della regione, come Salerno con il 74,08%, e Benevento e Caserta con numeri simili.

Il miglioramento della raccolta differenziata e la tutela del patrimonio urbano attraverso nuove attrezzature stradali a scomparsa rappresentano passi fondamentali verso un ambiente più pulito e ordinato. I cittadini sono invitati a collaborare attivamente con il nuovo sistema e a continuare a praticare una corretta separazione dei rifiuti.