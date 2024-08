La prefettura di Napoli ha revocato il decreto di sospensione per il sindaco di Palma Campania (Napoli), Nello Donnarumma, che da oggi ritorna nella pienezza delle sue funzioni. Lo conferma all’Adnkronos il legale di Donnarumma, Carmine Panarella. Nello Donnarumma, primo cittadino di Fratelli d’Italia, era sottoposto ai domiciliari lo scorso 9 gennaio, su disposizione del gip e in seguito a un’inchiesta della Procura di Nola, con l’accusa di corruzione. ”La settimana scorsa – spiega l’avvocato – il gup del Tribunale di Nola aveva revocato gli arresti domiciliari per il sindaco, sostituendoli con obbligo di presentazione alla pg.

”Oggi 19 agosto 2024 la prefettura di Napoli ha revocato la sospensione dalla carica di sindaco del gennaio scorso – scrive su Facebook il primo cittadino – Sono nuovamente il vostro primo cittadino. Grazie per gli attestati di stima e sostegno che in questi giorni mi state dando. Mi state inondando di affetto. Ora si riparte. Abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio”.