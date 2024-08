Nel contesto dell’operazione “Mari e Laghi Sicuri 2024”, la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia ha recentemente effettuato un’importante operazione di controllo nel mare di Pozzano, un’area molto frequentata dalle imbarcazioni. Ieri mattina, i pattugliamenti della Capitaneria di Porto, sotto la direzione del Comandante Andrea Pellegrino e coordinati dalla Direzione Marittima di Napoli, hanno portato al sequestro di 300 metri di rete da pesca.

L’intervento è scattato quando una pattuglia ha notato un’imbarcazione da pesca operare vicino alla costa e in una zona vietata. Le pattuglie via terra hanno prontamente comunicato la posizione alla centrale operativa, che ha disposto l’uscita di un mezzo navale per raggiungere l’area interessata. In pochi minuti, le autorità sono arrivate sul posto e hanno potuto verificare la situazione.

Durante l’operazione, è accertato che l’attività di pesca stava avvenendo in un’area vietata e troppo vicina alla costa, il che rappresentava un grave rischio per la sicurezza della navigazione e per l’ambiente marino. Le reti, di circa 300 metri di lunghezza, sono sequestrate e il responsabile è multato con una sanzione di 2.000 euro. Inoltre, sono stati decurtati dei punti sulla licenza di pesca del trasgressore.

L’operazione rientra nell’ambito della campagna di sicurezza estiva “Mari e Laghi Sicuri 2024”, che mira a garantire la sicurezza delle attività marittime e turistiche lungo il litorale di competenza. Questo sforzo è volto non solo a proteggere l’ambiente marino e le risorse ittiche, ma anche a prevenire potenziali pericoli per i bagnanti e le imbarcazioni in transito.

La Guardia Costiera ha sottolineato l’importanza dell’osservanza delle ordinanze di sicurezza e ha invitato tutti a adottare buon senso e massima attenzione durante le attività in mare. Per segnalare eventuali emergenze o situazioni problematiche, è disponibile il numero blu 1530, gratuito e attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.