I carabinieri di Napoli hanno eseguito due arresti significativi per spaccio di droga nel rione Cisternina di Castello di Cisterna. Gli arresti, avvenuti in momenti separati nella notte in via Leopardi, hanno coinvolto Oreste Merola, un giovane di 21 anni di Acerra, e Marco Ciriaco, un 38enne di Mugnano del Cardinale.

Oreste Merola è arrestato e attualmente si trova in carcere in attesa di giudizio. Durante l’arresto, Merola è trovato in possesso di 36 dosi di crack colorato, 25 dosi di cocaina, 6 dosi di hashish e 460 euro, presunti proventi della sua attività di spaccio. La quantità e la varietà delle sostanze stupefacenti sequestrate confermano l’entità del suo operato illegale nella zona.

Marco Ciriaco, invece, è posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Mugnano del Cardinale. Anche lui operava nel rione Cisternina, dove vendeva droga ai clienti del quartiere. Durante l’intervento dei carabinieri, Ciriaco è trovato con 15 dosi di crack, 2 di cocaina, 3 di hashish e una somma di denaro, ritenuta guadagnata attraverso lo spaccio di sostanze stupefacenti.