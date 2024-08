Oggi pomeriggio, intorno alle 15, una rapina è stata messa a segno nella farmacia del sindaco di Barlassina, Paolo Vintani, situata in viale Trento. L’incidente ha visto il primo cittadino, che è anche farmacista, coinvolto in una drammatica situazione che ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Il malvivente è entrato nella farmacia chiedendo una scatola di Viagra. Mentre Vintani si apprestava a servirlo, l’uomo ha estratto un coltello, minacciando il sindaco e intimandogli di consegnare tutto il denaro presente in cassa. La situazione è degenerata quando, nel caos, il coltello è caduto di mano al rapinatore. In quel momento, Vintani ha tentato di approfittare della situazione per allontanare l’aggressore. Tuttavia, il malvivente è riuscito a recuperare l’arma e, nella colluttazione, ha ferito lievemente il sindaco al braccio.

Fortunatamente, le ferite riportate da Paolo Vintani non sono gravi. Dopo aver preso il denaro, il rapinatore è fuggito dalla scena del crimine. Subito dopo, sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare e catturare il responsabile. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e della farmacia, nella speranza di ottenere indizi utili per risalire all’identità dell’aggressore.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Barlassina, un piccolo comune in provincia di Monza e Brianza. La popolazione si è subito stretta attorno al sindaco, esprimendo solidarietà e condanna per l’accaduto. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e sulla vulnerabilità degli esercizi commerciali, specialmente in una zona considerata generalmente tranquilla.