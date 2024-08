Questa mattina, a Padula, nel Salernitano, un ragazzino di 13 anni ha perso tragicamente la vita mentre si trovava in una piscina. Le circostanze della sua morte non sono ancora del tutto chiare, e non è stato confermato se il giovane si trovasse in acqua al momento del decesso.

Le Indagini in Corso

La tragedia ha avuto luogo presso un agriturismo di Padula, dove il tredicenne, originario di Montesano sulla Marcellana, si trovava con la famiglia. Le cause del decesso sono ancora sconosciute e la Procura della Repubblica di Lagonegro ha immediatamente aperto un’inchiesta, affidando le indagini ai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Al momento, i militari stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non è chiaro se il giovane sia deceduto per annegamento o a causa di un malore improvviso. Per fare luce sulla vicenda, i carabinieri stanno ascoltando le testimonianze di chi era presente e stanno esaminando la documentazione relativa alla piscina.

Esami Medico-Legali per Chiarire le Cause del Decesso

La salma del tredicenne è stata trasferita all’ospedale di Polla, dove verranno effettuati ulteriori esami medico-legali. Questi accertamenti sono fondamentali per determinare le cause esatte della morte e per stabilire se vi siano state eventuali responsabilità o negligenze.

Una Comunità Sconvolta

La notizia della morte del giovane ha profondamente scosso la comunità locale, lasciando tutti increduli di fronte a una tragedia così improvvisa e inspiegabile. In attesa dei risultati delle indagini, restano ancora molti interrogativi su cosa possa aver causato questo tragico evento.