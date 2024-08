Un grave incidente stradale ha avuto luogo alla vigilia di Ferragosto a Capaccio Paestum, dove una ragazza di 15 anni, turista proveniente da Napoli, è stata investita da un’auto mentre si trovava in bicicletta. L’incidente è avvenuto lungo Via Poseidonia, all’altezza dell’intersezione con Via Caboto.

Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane ciclista stava attraversando l’incrocio quando è stata travolta da un’auto condotta da un uomo di Montecorvino Rovella. L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare soccorso, allertando i sanitari del 118.

Intervento dei Soccorsi

La 15enne, residente a Ercolano, ha riportato un trauma cranico e diverse escoriazioni agli arti. Nonostante l’urto, la ragazza non ha perso conoscenza e non è in pericolo di vita. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti.

Indagini in Corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Capaccio Paestum, guidati dal comandante Sofia Strafella, per eseguire i rilievi del caso e determinare le esatte cause dell’accaduto. Le indagini sono in corso per chiarire se ci siano state eventuali responsabilità da parte del conducente o se siano intervenuti altri fattori che hanno contribuito all’incidente.

Sicurezza Stradale e Prevenzione

L’incidente sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale, soprattutto in zone ad alta frequentazione turistica come Capaccio Paestum. L’attenzione alla guida e il rispetto delle norme del codice della strada sono fondamentali per prevenire tragedie simili. La polizia locale invita tutti i conducenti a mantenere la massima prudenza, specialmente in periodi di grande afflusso turistico come quello estivo.