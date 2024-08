Venerdì sera a Napoli: il Mc Donald’s di piazza Municipio – sono circa le 21 – è pieno di avventori. Tra i presenti un gruppo di quattro donne con due bambini particolarmente vivaci che si scatenano disturbando in qualche modo gli avventori seduti agli altri tavoli. I bambini chiassosi sono ripresi verbalmente da una minorenne, Elsa, al tavolo assieme ai suoi amici. Il rimbrotto della ragazza scatena la rabbia delle donne che, prima iniziano a insultare la ragazza e poi, in prossimità dell’uscita, la schiaffeggiano per poi darsi alla fuga.

L’episodio è segnalato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli dalla madre della vittima. “Un atto inqualificabile di prevaricazione – commenta Borrelli – che purtroppo testimonia quanto la nostra città sia sempre più in ostaggio di violenti e incivili. Invece di sgridare i loro figli, evidentemente maleducati, queste donne hanno preferito aggredire un’altra ragazzina che cercava solo di limitare le molestie ai suoi amici e a tutti i presenti nel locale. Da tempo denunciamo una preoccupante deriva culturale con una genitorialità sempre più precaria e inadeguata. Bisogna intervenire al più presto per evitare che questa circostanza generi nuove violenze, figlie dell’ignoranza e della prepotenza dilaganti”.

“Ciò che è accaduto a mia figlia è una cosa bruttissima – ha dichiara M.R. la madre di Elsa – è una vergogna per una città piena di turisti che dovrebbe fare della gentilezza e dell’educazione la propria cifra. Non è pensabile che quattro madri picchino una ragazzina rea di aver solo censurato a voce il comportamento incivile dei figli. Ringrazio la famiglia di turisti, presenti all’episodio, che ha cercato di mettere pace dopo l’aggressione ma resto rammaricata per la pessima immagine che è stata offerta loro della città”.