Un caso di presunta violenza sessuale si appresta a entrare nelle aule di tribunale, dopo che la Procura di Nocera Inferiore ha chiuso le indagini su un episodio avvenuto il 25 agosto 2022 a Fisciano. L’indagato, un ragazzo di 27 anni originario di Battipaglia, rischia ora un processo per le gravi accuse mosse nei suoi confronti.

La Denuncia e le Accuse

L’inchiesta è partita dalla denuncia di una giovane, coetanea dell’indagato, che ha raccontato agli inquirenti di essere stata molestata durante una seduta dal parrucchiere. Secondo la testimonianza della ragazza, che è stata anche oggetto di un incidente probatorio per cristallizzare le accuse, gli abusi sarebbero avvenuti durante un trattamento ai capelli.

La giovane ha riferito che, mentre un collaboratore del centro eseguiva lo shampoo, l’indagato avrebbe iniziato a toccarle le gambe. Successivamente, con l’uscita del collaboratore dall’ambiente, il 27enne avrebbe palpeggiato i glutei della ragazza e toccato le sue parti intime. La vittima ha dichiarato di aver provato un forte disagio, che le avrebbe impedito di opporsi a quanto stava accadendo. Dopo l’incidente, la giovane si è recata immediatamente dai carabinieri per sporgere denuncia.

Le Indagini e le Perizie

Le indagini sono state condotte con l’ausilio di uno psicologo, come previsto dalla legge in casi delicati come questo. La consulenza dell’esperto ha decretato l’attendibilità del racconto della giovane, ritenendo che la sua versione dei fatti fosse coerente e credibile nonostante le possibili difficoltà emotive e psicologiche. La difesa dell’indagato, però, ha cercato di evidenziare contraddizioni nel racconto della vittima, puntando anche su una consulenza di parte che ha sostenuto che la ragazza soffrirebbe di disturbi della personalità, i quali avrebbero potuto influenzare la sua percezione e il suo racconto.

Nonostante questi tentativi di difesa, la consulenza del perito nominato dal Gip ha stabilito che la patologia della ragazza non comprometteva la sua capacità di testimoniare con precisione e veridicità quanto accaduto. I carabinieri, sotto la delega della procura di Nocera Inferiore, hanno quindi svolto i primi accertamenti, identificando l’indagato.

Prospettive Legali

Ora, con la chiusura delle indagini, si attende la decisione della procura sull’eventuale rinvio a giudizio del 27enne. Se dovesse andare a processo, il giovane dovrà rispondere delle pesanti accuse di violenza sessuale. La comunità di Fisciano, così come quella di Battipaglia, segue con attenzione gli sviluppi di questa vicenda, che ha destato grande scalpore e preoccupazione.