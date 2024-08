La polizia di Stato di Napoli ha arrestato quattro giovani, due di 19 anni e due di 17, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono avvenuti al Centro Direzionale, dove i ragazzi sono stati fermati dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia mentre si trovavano su una panchina. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto uno zainetto contenente 23 panetti di hashish e un borsone con ulteriori 36 panetti della stessa sostanza, per un totale di 6 kg di hashish, insieme a 700 grammi di marijuana, una bustina contenente circa 15 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 10.000 euro in contanti.

Operazione e Perquisizioni

L’operazione è proseguita con una perquisizione presso l’abitazione di uno dei minorenni arrestati. In casa, la polizia ha trovato ulteriori 4 panetti e tre bustine di hashish per un totale di 340 grammi, due buste di marijuana per 16 grammi, un bilancino di precisione e 385 euro in contanti. La quantità e la varietà di droga sequestrata, unitamente agli strumenti per il confezionamento e la notevole somma di denaro, confermano l’attività di spaccio dei giovani arrestati.

Conseguenze e Prossimi Passi

I quattro giovani sono finiti immediatamente arrestati e sono ora sotto inchiesta per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguiranno per determinare l’origine della droga e se ci siano altri soggetti coinvolti nella rete di spaccio. La polizia continuerà a monitorare attentamente la situazione per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, particolarmente pericoloso nei contesti giovanili.