Un’altra storia di amore criminale si è conclusa con un lieto fine, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Nella notte tra mercoledì e giovedì, nel quartiere Chiaia, gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno arrestato un 20enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di atti persecutori e minacce gravi.

La vicenda ha avuto inizio quando la Sala Operativa della polizia ha ricevuto una segnalazione urgente: un uomo stava minacciando di morte il padre della sua ex fidanzata. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno rintracciato il sospettato in un vicoletto poco distante. Il giovane, in evidente stato di agitazione, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, ha continuato a minacciare l’ex suocero.

Le indagini condotte sul posto hanno rivelato che il ragazzo, già destinatario di un ammonimento emesso dal questore, aveva atteso la sua ex fidanzata nei pressi del portone d’ingresso del condominio. Al momento del suo arrivo, l’aveva aggredita fisicamente. Fortunatamente, la ragazza è riuscita a sfuggire all’aggressione e ha trovato rifugio presso un gruppo di amici nelle vicinanze. Non soddisfatto, l’aggressore ha poi rivolto la sua rabbia contro l’ex suocero, citofonando insistentemente e minacciandolo.

La scena, che si stava svolgendo in strada, non è passata inosservata. Qualcuno ha prontamente informato la polizia, permettendo così l’intervento degli agenti e l’arresto del giovane. Il 20enne, con precedenti specifici, è stato trasferito in carcere, dove dovrà rispondere delle accuse di atti persecutori e minacce gravi.