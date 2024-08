L’autunno 2024 si preannuncia ricco di opportunità per chi desidera entrare nella Pubblica Amministrazione con bandi per 170mila assunzioni. Con l’obiettivo di effettuare fino a 170 mila nuove assunzioni entro la fine dell’anno, il governo, attraverso il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, ha annunciato una serie di bandi di concorso che coinvolgeranno diverse istituzioni e settori.

Concorso per Ispettori di Vigilanza Tecnica e Salute: Scadenza 28 Agosto

Tra le scadenze più imminenti c’è il concorso per l’assunzione di 750 ispettori di vigilanza tecnica e salute, bandito dall’Ispettorato del Lavoro e che fa parte dei bandi per 170mila assunzioni. Questo concorso, che si chiuderà il 28 agosto, offre posti su base regionale, con tredici regioni coinvolte. I candidati possono presentare domanda per una sola regione e devono farlo esclusivamente tramite il portale inPA (www.inpa.gov.it). Questa posizione non richiede un’esperienza pregressa specifica, rendendola accessibile a una vasta gamma di candidati con diverse qualifiche.

Altri Concorsi in Scadenza e bandi per 170mila assunzioni: Agenzia delle Entrate, Consob e Banca d’Italia

Anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è alla ricerca di personale, con un bando per l’assunzione di 470 addetti alla riscossione su tutto il territorio nazionale. La scadenza per presentare domanda è fissata per il 10 settembre. I requisiti includono il possesso di una laurea triennale in discipline giuridiche, politiche, economiche o di gestione aziendale, o di un diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio secondo il vecchio ordinamento.

La Consob ha aperto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di tre esperti informatici, con domanda da presentare entro il 9 settembre, mentre la Banca d’Italia sta reclutando cinque assistenti con competenze economiche per la filiale di Bolzano, con scadenza del bando il 26 settembre.

Ministero della Giustizia: Concorso per 1.000 Autisti

Un’altra importante opportunità riguarda il Ministero della Giustizia, che ha pubblicato un bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.000 autisti. Il concorso, aperto dal 7 agosto, si chiuderà il 25 settembre. Gli autisti selezionati verranno inquadrati nell’area assistenti, seconda area funzionale. Anche in questo caso, la domanda deve essere presentata tramite il portale inPA.

Prossimi Bandi dell’INPS tra le 170mila assunzioni

L’INPS, entro l’autunno, pubblicherà i bandi per il reclutamento di 1.144 assistenti ai servizi, 30 assistenti tecnici e 582 assistenti informatici. Questi concorsi rappresentano un’importante opportunità per chi cerca una carriera stabile e ben remunerata nella Pubblica Amministrazione.

Scuola: Settembre Caotico per i Dirigenti Scolastici

Il mondo della scuola si trova ad affrontare un settembre complicato. Il Tar del Lazio ha recentemente sospeso, in via cautelare, l’immissione in ruolo di 519 dirigenti scolastici che avrebbero dovuto essere assunti dal 1° settembre, a causa delle irregolarità riscontrate nel concorso del 2017.

Con migliaia di posti disponibili e numerosi bandi in scadenza, l’autunno 2024 rappresenta un’occasione unica per coloro che aspirano a entrare nella Pubblica Amministrazione con i bandi per 170mila assunzioni. I candidati interessati devono prestare attenzione alle scadenze e ai requisiti specifici di ciascun concorso, presentando le domande attraverso i canali ufficiali come il portale inPA e i siti delle rispettive istituzioni.