Un nuovo episodio di aggressione contro il personale sanitario è stato registrato nelle ultime ore presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Durante le operazioni di assistenza a un paziente, il personale sanitario è stato vittima di minacce e aggressioni fisiche. L’episodio, segnalato dai sindacati Cisl Fp, Fials, Nursingup e Cos, rappresenta solo l’ultimo di una lunga serie di attacchi che stanno mettendo a dura prova la sicurezza dei lavoratori del settore sanitario.

La Reazione dei Sindacati

Le organizzazioni sindacali hanno espresso profonda preoccupazione per l’escalation di violenza contro il personale sanitario. “Minacce, aggressioni verbali e fisiche senza alcuna ragione sono ormai all’ordine del giorno,” dichiarano i sindacati in una nota congiunta. Hanno inoltre proposto l’istituzione di un tavolo tecnico per discutere e implementare metodologie preventive che possano tutelare sia i lavoratori che gli utenti del servizio sanitario.

“È necessario creare protocolli che non solo contengano il fenomeno, ma che siano risolutivi,” continuano i rappresentanti sindacali, esprimendo piena solidarietà verso i lavoratori coinvolti e sollecitando i vertici aziendali a prendere provvedimenti urgenti.

Un Problema Diffuso

L’aggressione all’Ospedale di Pozzuoli non è un caso isolato. Dall’inizio del 2024, l’ASL Napoli 2 Nord ha registrato 17 episodi di aggressione contro il personale, portando il totale a 48 se si considerano anche i casi dell’ASL Napoli 1. La direzione strategica dell’ASL Napoli 2 Nord ha condannato fermamente l’episodio del 29 agosto, sottolineando le difficoltà in cui operano quotidianamente gli operatori dell’emergenza.

Le Misure di Prevenzione

In risposta a questi eventi, la direzione dell’ASL Napoli 2 Nord ha deciso di rafforzare le misure preventive. Sono organizzati corsi di formazione per aiutare il personale sanitario a riconoscere e gestire situazioni di stress e pericolo, e si è implementato un sistema di supporto psicologico per chi ha subito aggressioni. La direzione ha inoltre ribadito il suo impegno a garantire la massima qualità dei servizi sanitari, salvaguardando al contempo la sicurezza dei dipendenti e degli utenti.