La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un sequestro preventivo per un importo complessivo di 759.319,14 euro nei confronti della Vi.Elle Group Srl, una ditta operante nel settore del commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, con sede a Boscoreale. Il provvedimento è emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina.

L’operazione è scaturita a seguito di un’indagine condotta dalle Fiamme Gialle, che ha portato alla luce gravi irregolarità nelle dichiarazioni fiscali della società per gli anni d’imposta dal 2019 al 2023. In particolare, è emerso che la Vi.Elle Group Srl avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni fiscali ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) per gli anni 2019, 2020 e 2021, con un’imposta dovuta pari a 422.713,21 euro. Inoltre, la società non avrebbe presentato le dichiarazioni fiscali ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) per gli anni 2021 e 2022, risultando un’imposta dovuta di 336.605,93 euro.

Il rappresentante legale della Vi.Elle Group Srl è indagato per omessa dichiarazione fiscale. Il sequestro preventivo, disposto per un valore equivalente all’ammontare delle imposte non dichiarate e non versate, ha interessato le disponibilità finanziarie e le quote societarie riconducibili alla società e al suo rappresentante.

Le autorità continuano a indagare sulla vicenda, evidenziando l’importanza della trasparenza e della regolarità nelle operazioni fiscali, fondamentali per il corretto funzionamento del sistema economico e per il rispetto delle normative fiscali. Il sequestro preventivo rappresenta una misura cautelare volta a garantire il recupero delle somme sottratte all’erario, assicurando che le obbligazioni fiscali siano rispettate.