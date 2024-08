La decisione di chiudere il Pronto Soccorso del P.O. De’ Liguori durante le ore notturne ha portato a una serie di criticità che colpiscono non solo i cittadini di Sant’Agata de’ Goti, ma anche quelli dell’intera provincia. Il Movimento Civico per l’Ospedale, che da tempo si batte per garantire un’assistenza sanitaria adeguata sul territorio, ha espresso profonde preoccupazioni riguardo alle ripercussioni di questa scelta.

Le Segnalazioni di Disagi e Insufficienze al Pronto Soccorso del Rummo

Nonostante alcuni articoli di stampa lodino la qualità del servizio offerto dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Rummo, le testimonianze raccolte dal Movimento Civico raccontano una realtà diversa. I cittadini segnalano difficoltà nel gestire le emergenze, una situazione aggravata dalla chiusura del Pronto Soccorso di Sant’Agata de’ Goti. Nonostante i cartelli che indicano gli orari di apertura, le richieste di assistenza continuano ad arrivare anche dopo le 18:00, creando confusione e disservizi.

Incidenti e Tensioni al Pronto Soccorso e Guardia Medica

La chiusura notturna ha anche innescato episodi di tensione. Recentemente, le porte del Pronto Soccorso sono state prese a calci da cittadini esasperati, e in un’altra occasione, i medici della Guardia Medica di San Pietro, che non hanno alcun legame diretto con l’ospedale, hanno rischiato di essere aggrediti. Questo evidenzia ulteriormente la frustrazione e l’urgenza di ripristinare un servizio adeguato.

La Guardia Medica e la Necessità di un Presidio Centrale

La Guardia Medica rappresenta un presidio essenziale di continuità assistenziale negli orari in cui i medici di base non sono disponibili. Tuttavia, il Movimento Civico sottolinea che forse sarebbe opportuno riportare questo servizio nel centro cittadino, per garantire un accesso più agevole e sicuro ai cittadini.

Un Appello per Soluzioni Immediate

Il Movimento Civico per l’Ospedale solleva una domanda cruciale: chi è responsabile di valutare la situazione e proporre soluzioni? L’assistenza sanitaria sul territorio sembra mostrare falle significative, e i cittadini chiedono risposte concrete. È fondamentale che le autorità sanitarie prendano in considerazione queste segnalazioni e lavorino per ripristinare la piena operatività del Pronto Soccorso e migliorare l’assistenza sanitaria nella provincia.