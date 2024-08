Questa mattina presto si è verificato un incidente al porto di Ischia che ha coinvolto il traghetto Driade, proveniente da Napoli, e una piccola imbarcazione spazzamare. L’incidente è avvenuto a causa di un guasto al portellone della nave, che ha provocato un momento di panico tra i passeggeri e i lavoratori portuali.

Il Driade era partito da Napoli alle 6:00 del mattino con a bordo passeggeri e veicoli. Giunto a Ischia, il traghetto ha incontrato difficoltà nello sbarco a causa di un malfunzionamento del portellone principale. Dopo un’attesa di diversi minuti, l’equipaggio ha deciso di procedere allo sbarco dei passeggeri attraverso una porta laterale. Durante questa manovra, la nave si è affiancata alla banchina.

Contemporaneamente, una piccola imbarcazione spazzamare di circa 5 metri, costruita in vetroresina, si è avvicinata al traghetto per fare rifornimento di carburante. Improvvisamente, il portellone del Driade si è sganciato e una delle pesanti catene di sostegno è caduta, colpendo un lato del piccolo catamarano. La violenta oscillazione dell’imbarcazione ha causato preoccupazione, ma fortunatamente le due persone a bordo sono rimaste illese, sebbene visibilmente spaventate.

Il catamarano ha subito danni significativi e, per prevenire il rischio di affondamento, è sollevato sulla banchina. Nel frattempo, i passeggeri del Driade sono tutti sbarcati in sicurezza attraverso la porta laterale.

Le operazioni per risolvere l’incidente sono attualmente in corso. Una gru è stata richiesta per chiudere il portellone del traghetto e consentire l’ormeggio corretto della nave, permettendo così anche lo sbarco dei veicoli. Tuttavia, l’incidente ha temporaneamente bloccato la banchina Olimpica del porto di Ischia, creando notevoli difficoltà nell’operatività del porto, particolarmente trafficato in questa giornata di grande afflusso turistico.

Il comandante della Capitaneria di porto di Ischia, Antonio Magi, sta coordinando le operazioni di soccorso e sicurezza, con la collaborazione di carabinieri e polizia, per gestire l’emergenza e ripristinare la normale attività portuale il più rapidamente possibile.