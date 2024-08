Un video che sta facendo il giro dei social racconta il caos vissuto questa mattina al porto di Casamicciola, sull’isola d’Ischia, dove un traghetto della Caremar ha subito un’avaria al generatore. Dopo aver effettuato l’imbarco di mezzi e passeggeri il portellone dell’imbarcazione si è bloccato con la conseguenza che i passeggeri sono fatti scendere e invitati a imbarcarsi su una nave Medmar diretta a Pozzuoli. Le immagini dell’accaduto sono inviate al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli e somigliano a quelle in cui i passeggeri della Circumvesuviana vivono in alcuni casi quando i treni in partenza non partono e si finisce per trasbordare tutti in un altro convoglio.

“Ennesimo disservizio annunciato. Ancora una volta si è bloccato il portellone di un traghetto, stesso episodio accaduto a inizio agosto sempre a un traghetto Caremar che ha dovuto far sbarcare i passeggeri da un’uscita laterale, mentre i veicoli sono rimasti per ore ostaggio della nave”. Così Borrelli che aggiunge: “Questi mezzi sono da rottamare”.

“Non possiamo più tollerare che il trasporto marittimo all’interno del golfo sia effettuato con delle vere e proprie carrette del mare. Bisogna garantire – conclude il parlamentare – la sicurezza di tutti e imporre regole stringenti agli armatori che devono erogare un servizio adeguato alle ingenti somme che richiedono per ogni biglietto”.