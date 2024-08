Lo scorso 21 agosto, gli agenti del Commissariato di Pompei hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo di Torre Annunziata, sospettato di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi e munizioni. L’intervento è avvenuto in seguito a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Torre Annunziata, che ha consentito di rinvenire un fucile calibro 16, numerose munizioni detenute illegalmente, e materiali per il confezionamento di altre munizioni.

L’uomo, trovato in possesso del materiale incriminato, è finito immediatamente arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco. Processato per direttissima, è poi condannato a quattro mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 1.000 euro.

L’operazione rappresenta un significativo colpo alla criminalità locale, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il possesso illegale di armi e nel proteggere le vittime di maltrattamenti domestici.