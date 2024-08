Un agghiacciante scoperta fatta nelle vicinanze dello svincolo autostradale di Pomigliano d’Arco, dove il cadavere di un uomo è stato ritrovato all’interno del bagagliaio di un’auto abbandonata. L’autore del crimine, uno straniero destinatario di un mandato di arresto europeo, è arrestato sul posto dalle forze dell’ordine.

Il veicolo sospetto è segnalato dai residenti locali dopo che il ladro, successivamente identificato come destinatario di un mandato di arresto europeo, lo hanno visto tentare un furto in una vicina abitazione. Allertati dai cittadini, i vigili urbani di Pomigliano d’Arco, sotto la guida del tenente colonnello Emiliano Nacar, sono intervenuti rapidamente in via Passariello. Durante l’operazione, l’uomo è fermato e trovato in possesso di 561 euro, la cui origine è immediatamente giudicata sospetta. Il denaro sequestrato e l’arresto è comunicato al Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Napoli.

Alcune ore dopo l’arresto, è emerso un dettaglio ancora più inquietante. Il ladro aveva abbandonato un’auto sul cavalcavia dell’autostrada Napoli, nei pressi del casello autostradale di Pomigliano d’Arco. La Polizia, intervenuta sul posto, ha trovato nel bagagliaio del veicolo il cadavere di un uomo, la cui identità è ancora sconosciuta.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’arrestato mentre abbandonava il veicolo sul cavalcavia, collegandolo direttamente al macabro ritrovamento. Sul luogo del crimine sono subito intervenuti la Squadra Mobile di Napoli e il Reparto di Polizia Scientifica, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica degli eventi e identificare la vittima.