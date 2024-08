I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti con prontezza per un grosso incendio scoppiato in una abitazione privata di tre piani situata in via Passariello, a Pomigliano d’Arco. Le fiamme, che secondo le prime ricostruzioni sarebbero partite dalle cantine, hanno rapidamente avvolto l’edificio, rendendo necessario un intervento immediato.

L’Intervento di Soccorso

I carabinieri, insieme ad alcuni passanti coraggiosi, sono riusciti a soccorrere le tre persone che si trovavano all’interno della casa e che erano rimaste bloccate sul terrazzo a causa del fumo e del fuoco. Questo tempestivo intervento ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi per gli abitanti dell’edificio.

Indagini in Corso

Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento. Le autorità stanno lavorando per determinare l’origine delle fiamme e per capire se ci siano eventuali fattori di negligenza o se l’incendio sia provocato da un corto circuito o altre cause accidentali.

Ringraziamenti ai Soccorritori

Il pronto intervento dei carabinieri e dei passanti dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione e della rapidità di azione in situazioni di emergenza. Grazie alla loro prontezza e al loro coraggio, le tre persone bloccate sono state salvate senza ulteriori danni.