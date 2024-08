Una vicenda complessa si è svolta a Poggiomarino, dove una persona, gravata da cartelle esattoriali per un totale di quasi tre milioni di euro, ha tentato di mettere al riparo i propri beni dalla riscossione coatta trasferendoli ai figli. L’indagato aveva donato 14 immobili situati in diverse località: otto a Poggiomarino (NA), cinque a Torchiarolo (BR) e uno a Scalea (CS). Tuttavia, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata è intervenuta tempestivamente, incaricando la Guardia di Finanza di eseguire un provvedimento di sequestro preventivo per un valore complessivo pari a 679.191,50 euro.

Il Tentativo di Evitare il Pagamento delle Imposte

L’operazione di donazione degli immobili è stata vista dalle autorità come un tentativo di sottrarsi in maniera fraudolenta al pagamento delle imposte dovute. La persona coinvolta è infatti indagata per questo reato, che prevede conseguenze penali significative. Le cartelle esattoriali, recentemente notificate, rappresentavano una somma imponente che l’indagato doveva allo Stato. Di fronte alla prospettiva di un’aggressione coatta dei beni, l’indagato ha cercato di proteggere il proprio patrimonio trasferendolo ai familiari.

L’Intervento della Procura e il Sequestro Preventivo

L’azione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata è stata rapida ed efficace. Il sequestro preventivo è una misura cautelare che mira a preservare i beni in questione fino a quando la giustizia non avrà chiarito la situazione. In questo caso, l’obiettivo del sequestro è evitare che il patrimonio dell’indagato venga disperso o dilapidato, garantendo così che, qualora le accuse venissero confermate, lo Stato possa recuperare almeno parte del credito vantato.

Conseguenze Legali e Futuri Sviluppi

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è un’accusa grave, che può comportare pesanti sanzioni penali. Se l’indagine confermerà la volontà dell’indagato di eludere le proprie responsabilità fiscali, potrebbe affrontare non solo la perdita definitiva dei beni sequestrati, ma anche ulteriori conseguenze legali. Nel frattempo, gli immobili donati rimarranno sotto sequestro fino alla conclusione del procedimento giudiziario.