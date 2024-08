I carabinieri di Lettere hanno portato a termine un’operazione che ha condotto all’arresto di Pasquale Manzo, un sessantenne del posto già noto alle forze dell’ordine, accusato di coltivazione illegale di sostanza stupefacente. L’operazione è scaturita da un’attenta attività di osservazione da parte dei carabinieri, i quali avevano individuato in via Santa Maria La Lama una piantagione di marijuana ben nascosta. La coltivazione illegale, composta da 19 piante di marijuana, raggiungeva un’altezza di circa 3 metri ciascuna ed era ben mimetizzata tra le coltivazioni di pomodori, rendendo difficile l’individuazione dall’esterno.

Per cogliere in flagrante il responsabile, i carabinieri hanno pazientemente atteso che l’uomo si recasse a prendersi cura delle piante. Pasquale Manzo, ignaro della presenza delle forze dell’ordine, è sorpreso mentre annaffiava la piantagione illegale. Al momento dell’arresto, l’uomo non si è nemmeno accorto dell’arrivo dei carabinieri, dimostrando quanto fosse sicuro della segretezza della sua attività.

Le piante di marijuana sono immediatamente estirpate e distrutte, mentre tutto il materiale utilizzato per la coltivazione e la cura delle piante è sequestrato.