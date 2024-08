A partire dal 26 luglio, il Ministero della Salute ha confermato la presenza di sei focolai di Peste Suina Africana (PSA) in stabilimenti di suini situati nelle province di Milano e Pavia in Lombardia, Novara in Piemonte, e Piacenza in Emilia Romagna. L’aggiornamento al 30 luglio indica che sono state adottate misure straordinarie per contrastare la diffusione della malattia.

Dettagli sui Focolai

Localizzazione:

Lombardia: Province di Milano e Pavia

Piemonte: Provincia di Novara

Emilia Romagna: Provincia di Piacenza

Misure Adottate:

Il Ministero della Salute sta preparando una nota informativa per il territorio, con l’obiettivo di rinforzare il sistema di controlli e adottare misure di contrasto uniformi. Queste misure includeranno il rafforzamento dei controlli sanitari e delle misure di prevenzione per evitare ulteriori diffusioni della malattia.

Peste Suina Africana: Panoramica

La Peste Suina Africana è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce i suini e può causare gravi perdite economiche nell’industria suinicola. Non ha impatti diretti sulla salute umana, ma può essere devastante per gli allevamenti di suini, portando a significativi danni economici e a restrizioni nel commercio di carne suina.

Prossimi Passi

Il Ministero della Salute e le autorità locali stanno lavorando per contenere l’epidemia e limitare la diffusione della malattia attraverso:

Maggiore sorveglianza e controllo degli allevamenti

Misure di bio-sicurezza più rigide

Campagne di informazione per gli allevatori e il pubblico

Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sui focolai e sulle misure adottate per contrastare la Peste Suina Africana.