Perquisizioni antidroga dei carabinieri in due cittadine dell’area vesuviana del Napoletano, Gragnano e Castellammare di Stabia. Nell’ambito dell’attivita’ straordinaria denominata Continuum Bellum 2, con il contributo dello squadrone eliportato Cacciatori di Puglia, i militari dell’Arma hanno setacciato le palazzine popolari della citta’ della pasta a via Mandrio. Li’ hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa. Accanto all’arma, completa di caricatore, anche una scatola con all’interno 26 proiettili dello stesso calibro. La pistola e il munizionamento erano nascosti all’interno di un muro perimetrale di un locale cantina.

Saranno effettuati i dovuti accertamenti balistici sull’arma. Nel rione Savorito di Castellammare, i carabinieri hanno perquisito minuziosamente le aree comuni delle palazzine popolari. Ingente la quantita’ di droga sequestrata. Rinvenuti, in alcuni locali adibiti a cantine del complesso di via traversa Don Bosco, 2 tovaglioli di carta con all’interno piu’ di mezzo chilo di crack. Altre 350 dosi della stessa sostanza sono stati trovati in una busta sottovuoto. Durante le perquisizioni i carabinieri hanno rinvenuto anche 755 grammi di cocaina nascosta in 9 buste e 335 grammi di marijuana.

Trovata infine tanta hashish. Sono 15 i panetti rinvenuti e 2 buste con all’interno la sostanza stupefacente per un peso complessivo di un chilo e mezzo. Non sono mancati tra i sequestri i bilancini di precisione e il materiale per il confezionamento dello stupefacente.