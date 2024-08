Le pensioni INPS di Settembre 2024 saranno pagate a partire da lunedì 2 settembre 2024 presso tutte le sedi di Poste Italiane. Questa data è posticipata rispetto al solito, poiché il 1° settembre cade di domenica. Scopri tutti i dettagli sulle date di pagamento e come verificare il tuo cedolino pensione.

Quando saranno pagate le pensioni di Settembre 2024?

Le pensioni INPS non vengono accreditate il primo giorno del mese quando questo cade di sabato, domenica o in un giorno festivo. In tali casi, il pagamento slitta al primo giorno lavorativo successivo. Per settembre 2024, il pagamento delle pensioni avverrà quindi il 2 settembre 2024. Da questa data, sarà possibile ritirare la pensione agli sportelli postali o prelevarla presso gli ATM di Poste Italiane.

Rimborso 730: chi lo riceverà a Settembre 2024?

Per i pensionati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 e risultano avere un rimborso fiscale, l’importo potrebbe essere accreditato insieme alla pensione di settembre 2024. Questo dipende dalla tempestività con cui l’Agenzia delle Entrate avrà elaborato la dichiarazione e comunicato l’importo all’INPS.

Consulta il Cedolino della Pensione di Settembre 2024

Il cedolino della pensione di settembre 2024 sarà disponibile online nell’area riservata del sito INPS. Se non è ancora visibile, non preoccuparti: l’INPS aggiorna solitamente i cedolini nei giorni immediatamente precedenti al pagamento. È consigliabile controllare regolarmente il portale per verificare la disponibilità del cedolino.

Monitoraggio delle Date di Pagamento

Per rimanere aggiornati su eventuali modifiche alla data di pagamento o altre novità riguardanti le pensioni INPS, è importante seguire i comunicati ufficiali dell’INPS e consultare il sito di Poste Italiane.

Le pensioni di settembre 2024 saranno disponibili a partire da lunedì 2 settembre. Se hai diritto a un rimborso 730, verifica se è incluso nel pagamento. Consulta il cedolino online per tutti i dettagli e pianifica le tue finanze con tranquillità.