Il sogno di molti italiani è poter andare in pensione il prima possibile, specialmente dopo l’entrata in vigore della Legge Fornero nel 2011, che ha fissato l’età pensionabile a 67 anni e, tuttavia, esiste una possibilità per anticipare questo traguardo grazie a un bonus di 5 mesi, riservato a determinate categorie di lavoratori e pensioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa opportunità.

Requisiti per le Pensioni di Vecchiaia con bonus di 5 mesi

La normativa attuale prevede che per accedere alla pensione di vecchiaia non sia sufficiente raggiungere i 67 anni di età: è necessario anche aver versato almeno 20 anni di contributi e aver maturato un assegno previdenziale pari o superiore all’assegno sociale, che nel 2024 è fissato a 534,41 euro al mese. Inoltre, nei prossimi anni, l’età pensionabile potrebbe ulteriormente aumentare, adeguandosi all’aspettativa di vita media.

Il Bonus di 5 Mesi per le pensoni: Chi Può Beneficiarne

Non tutti devono aspettare il compimento dei 67 anni per andare in pensione. Esiste infatti un bonus che permette di anticipare di 5 mesi l’uscita dal mondo del lavoro, rendendo possibile l’accesso alla pensione a 66 anni e 7 mesi. Questo beneficio è riservato a chi svolge lavori usuranti o gravosi, nonché a chi lavora di notte.

Lavori Usuranti e Gravosi: I Dettagli

I lavoratori impiegati in mansioni considerate usuranti o gravose, così come quelli che svolgono turni notturni, sono stati esclusi dall’adeguamento dell’età pensionabile avvenuto nel 2019, che ha portato l’età pensionabile da 66 anni e 7 mesi a 67 anni. Grazie a questa esclusione, possono ancora andare in pensione a 66 anni e 7 mesi, beneficiando così di un anticipo di 5 mesi rispetto agli altri lavoratori.

Come Accedere al Bonus di 5 Mesi per le pensioni

Per poter usufruire di questo bonus, è necessario avere almeno 30 anni di contributi, anziché i 20 richiesti per la pensione ordinaria. Non ci sono penalizzazioni sull’assegno previdenziale, ma è importante notare che, andando in pensione prima, il coefficiente di trasformazione sarà leggermente inferiore. Questo significa che l’importo della pensione potrebbe essere un po’ più basso.

Andare in pensione 5 mesi prima può sembrare un piccolo vantaggio, ma può fare una grande differenza per chi desidera avere più tempo per sé e per i propri affetti e per le pensioni arriva quindi il bonus. Se rientri in una delle categorie di lavoratori usuranti o gravosi, è consigliabile informarsi meglio su questa possibilità e valutare se può essere un’opzione vantaggiosa per te. Approfittare di questa opportunità significa anticipare un momento di libertà e riposo che molti attendono con ansia.