Nella notte, un clamoroso furto ha sconvolto un appartamento in zona Cortina d’Ampezzo, a Roma Nord. I ladri sono riusciti a penetrare nell’abitazione al civico 93 di via Courmayeur, approfittando del sonno dei proprietari, e hanno svaligiato la cassaforte, portando via gioielli e contanti per un valore complessivo che supera il milione di euro.

La Ricostruzione del Furto

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero entrati nell’abitazione passando da una finestra situata al terzo piano. Una volta dentro, sono riusciti a trovare le chiavi della cassaforte, che hanno poi aperto con facilità. All’interno dell’appartamento dormivano i proprietari, una coppia di pensionati, che non si è accorta di nulla fino al risveglio, quando ha trovato l’abitazione completamente rovistata. Il bottino comprendeva gioielli in oro e argento per un valore stimato di un milione di euro, oltre a duemila euro in contanti.

Chi Sono le Vittime del Furto

Le vittime di questo furto sono Domenico Del Giudice, un ex giornalista parlamentare, e sua moglie. Entrambi pensionati, la coppia è stata colta di sorpresa mentre dormiva, e solo al mattino ha scoperto il furto.

Le Indagini in Corso

Sulla vicenda stanno indagando i poliziotti del commissariato Ponte Milvio, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica del furto e identificare i responsabili. Al momento, non si escludono ipotesi, ma le indagini sono in una fase iniziale e proseguono per fare luce su questo clamoroso colpo che ha scosso la tranquilla zona di Cortina d’Ampezzo.