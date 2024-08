La comunità di Giugliano in Campania è sconvolta per la prematura scomparsa di Patrizia Carducci, conosciuta da tutti come Patty, una giovane di 21 anni, deceduta a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto domenica 11 agosto.

Patty, amatissima e conosciuta per il suo lavoro di truccatrice, è rimasta gravemente ferita nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un’auto in via Madonna del Pantano. Trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, è spirata il giorno successivo a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente dell’auto, un 31enne, è ora indagato per omicidio stradale, mentre la Polizia locale ha avviato un’indagine per fare luce sulle dinamiche dell’incidente.

La scomparsa di Patty ha lasciato un vuoto incolmabile in chi la conosceva. In particolare, il fidanzato Guglielmo ha voluto condividere pubblicamente il suo dolore con una lettera straziante, in cui ha espresso tutto il suo amore e la sua disperazione per la perdita della sua “anima gemella”.

La Lettera Commovente di Guglielmo per Patty

“Mi lascia il pezzo più importante della mia vita. Eravamo una cosa sola, due persone un solo cuore. Bella, solare, divertente, pazza, vanitosa, amo ogni singola parte di te,” così inizia Guglielmo nel suo messaggio d’addio a Patty, raccontando il legame profondo che li univa. “Purtroppo il destino con noi è stato crudele, molto crudele, qualcosa di più forte del nostro amore è riuscito a separarci, per il momento, non vivendo più insieme tutti i giorni,” continua, esprimendo il senso di vuoto lasciato dalla sua scomparsa.

In queste righe piene di dolore, Guglielmo ricorda i sei anni trascorsi insieme, descrivendo Patty come il “pilastro” della sua vita, la persona che lo ha sostenuto in ogni momento, rendendolo l’uomo che è oggi. “Abbiamo lottato insieme su tutto, anche a raggiungere i miei primi obiettivi che per te erano i nostri… eri tu dietro di me a tenermi in piedi, contro tutto e tutti, eri sempre lì con me.”

Conclude poi con un’immagine di speranza, promettendo di guardare il cielo e cercare la stella che brilla di più, convinto che quella sarà Patty, il suo “angelo custode”. “Riposa in pace amore mio. Oggi 11/08/24 io vengo via insieme a te,” sono le ultime parole, cariche di un amore eterno e indissolubile.

Una Comunità in Lacrime

Il dolore per la perdita di Patty ha toccato profondamente tutta la comunità giuglianese. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia, che sta affrontando un lutto devastante. Patty, con il suo carattere solare e la sua professionalità, era benvoluta da tutti, e la sua tragica scomparsa lascia un segno indelebile nei cuori di chi l’ha conosciuta.