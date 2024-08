Un grave incendio ha colpito il comune di Mercogliano, causando momenti di paura e danni significativi alla natura e alle infrastrutture locali. Il sindaco Vittorio D’Alessio ha lanciato un forte appello alle autorità e alla cittadinanza, denunciando che l’incendio è stato di natura dolosa.

La Denuncia del Sindaco

Secondo il sindaco D’Alessio, i carabinieri forestali hanno trovato prove evidenti di inneschi vicino al ristorante Zi ‘Ndrea, confermando che l’incendio è stato causato intenzionalmente. D’Alessio ha espresso la sua gratitudine alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e ai numerosi cittadini che hanno contribuito allo spegnimento delle fiamme, sottolineando l’importanza della montagna per la comunità locale. “Questi maledetti piromani ogni estate devastano il nostro territorio, la nostra natura”, ha dichiarato con rabbia, evidenziando non solo il danno ambientale ma anche il peso economico che queste emergenze impongono agli amministratori locali.

L’Intervento delle Forze di Soccorso

L’incendio ha richiesto un impegno straordinario da parte delle squadre di soccorso, che hanno lavorato senza sosta per controllare e spegnere le fiamme. La sala operativa della Protezione Civile della Regione Campania, diretta da Claudia Campobasso, ha coordinato l’intervento di squadre provenienti da Napoli, Mercato San Severino, Montoro e Ariano Irpino, appartenenti al coordinamento rete Campania 2020. In totale, oltre 60 operatori sono coinvolti nella lotta contro il fuoco, utilizzando mezzi speciali per fronteggiare l’incendio che ha distrutto ettari di bosco.

Le operazioni si sono concentrate in particolare lungo la strada che dalla sede del Crom porta a Ospedaletto, dove le fiamme sono state particolarmente intense e hanno minacciato le abitazioni. In via Ammiraglio Bianco, i residenti sono costretti ad abbandonare le loro case a causa della vicinanza del fuoco, creando un clima di grande tensione e preoccupazione.

L’Appello alla Comunità

Il sindaco D’Alessio ha lodato l’incredibile sforzo congiunto di tutte le forze in campo, riconoscendo che “si è fatto tutto il possibile e anche di più”. Ha anche espresso un ringraziamento particolare alle squadre di volontari AIb della Regione Campania, il cui contributo è stato fondamentale per evitare che l’incendio si trasformasse in una tragedia ancora più grande.