Paura nel pomeriggio di ieri a Solofra, in via Caprai, dove un palo della pubblica illuminazione è improvvisamente caduto, creando momenti di tensione tra i passanti. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, anche se due autovetture parcheggiate nelle vicinanze hanno riportato lievi danni.

Intervento Immediato delle Autorità

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra le persone presenti nella zona al momento del crollo. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Solofra, i Vigili del Fuoco del comando di Avellino e la Polizia Locale. Le autorità hanno subito avviato le indagini per determinare le cause del crollo e per prevenire eventuali ulteriori incidenti.

Accertamenti in Corso

Le cause del crollo del palo della pubblica illuminazione sono ancora in corso di accertamento. Le autorità competenti stanno eseguendo tutti i controlli necessari per garantire la sicurezza dell’area e per chiarire se si sia trattato di un cedimento strutturale o di un altro tipo di problema.