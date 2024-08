Oggi la comunità di Castellammare di Stabia si è fermata per un commovente saluto al piccolo Giuseppe Grieco, il bimbo di 7 anni tragicamente deceduto il giorno di Ferragosto dopo un incidente in piscina in un agriturismo a Vico Equense. La città ha proclamato una giornata di lutto cittadino in segno di rispetto e solidarietà verso la famiglia colpita da questa immane tragedia.

I Funerali di Giuseppe

Il rito funebre, celebrato da don Catello Imperato, si è svolto alle 9 di questa mattina nella parrocchia di San Salvatore a Scanzano. La chiesa era gremita di familiari, amici e concittadini, tutti riuniti per dare l’ultimo saluto al piccolo Giuseppe. Un momento particolarmente toccante è stato il volo di palloncini bianchi, simbolo di purezza e innocenza, che ha accompagnato il feretro del bambino. Tra i presenti anche il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, che ha voluto esprimere la vicinanza dell’intera comunità ai genitori di Giuseppe.

Lutto Cittadino a Castellammare di Stabia

In segno di lutto, il sindaco Vicinanza ha disposto l’esposizione della bandiera a mezz’asta in tutti gli uffici pubblici e negli edifici comunali. La città ha osservato un minuto di raccoglimento, mentre le attività ludiche e ricreative sono state sospese. Le saracinesche dei negozi sono state abbassate in segno di rispetto, rendendo palpabile il dolore di una comunità intera.

Le Indagini in Corso

Nel frattempo, continuano le indagini da parte della procura di Torre Annunziata per far luce sulle circostanze che hanno portato alla tragica morte del piccolo Giuseppe. Nella giornata di ieri, presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, è stata eseguita l’autopsia sul corpo del bambino. I risultati saranno fondamentali per chiarire le dinamiche dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.