A Siracusa, una storia di coraggio e prontezza ha visto protagonisti due poliziotti, padre e figlia, che hanno arrestato un ladro seriale. I due agenti, che prestano servizio rispettivamente a Siracusa e Salerno, si trovavano casualmente nei pressi di via Tisia quando hanno notato un furto in atto.

Il Furto e l’Intervento

Mentre erano in zona, i due poliziotti hanno visto un uomo rubare con mossa fulminea uno zaino appoggiato sullo specchietto retrovisore di una moto parcheggiata. Approfittando della distrazione del proprietario, che era impegnato in una conversazione telefonica, il ladro ha agito rapidamente, ma non è riuscito a sfuggire all’attenzione dei due agenti.

L’Arresto

Subito dopo il furto, i due poliziotti, senza esitazione, si sono lanciati all’inseguimento del ladro. In breve tempo, sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo in flagranza di reato. L’uomo, un cinquantatreenne già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, non ha potuto fare altro che arrendersi.

La Restituzione del Bottino

Lo zaino rubato, che conteneva i documenti della vittima e una somma di 160 euro, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, sollevando il malcapitato che aveva subito il furto.

Un Arresto Esemplare

Questo episodio mette in luce non solo la prontezza e la professionalità dei due agenti, ma anche la casualità con cui, a volte, la giustizia può trovarsi nel posto giusto al momento giusto. La collaborazione tra padre e figlia, entrambi poliziotti, ha portato all’arresto di un criminale recidivo, contribuendo a garantire la sicurezza nella città di Siracusa.