Nella notte i vigili del fuoco hanno concluso con successo una difficile operazione di ricerca in provincia di Avellino, trovando e mettendo in sicurezza tre persone disperse dalle prime ore del pomeriggio di ieri. L’operazione di soccorso, condotta in condizioni meteo avverse, ha visto il recupero di un padre e dei suoi due figli, rispettivamente di 5 e 10 anni.

La Situazione

I tre erano scomparsi nella zona montana di Toppo del Monaco, situata nel Comune di Pietrastornina. L’allerta era scattata dopo che non erano più rintracciati dalle autorità, e il loro stato di salute aveva suscitato preoccupazione, dato il maltempo che imperversava nella regione.

Operazione di Soccorso

Nonostante le difficili condizioni meteorologiche, i vigili del fuoco hanno intensificato le operazioni di ricerca nella notte, utilizzando tutte le risorse disponibili. Grazie alla loro determinazione e competenza, sono riusciti a localizzare i tre dispersi e a portarli in salvo.

Condizioni di Salute

Fortunatamente, il padre e i due figli sono ruitrovati in buone condizioni di salute. Dopo il recupero, sono stati trasportati in un luogo sicuro e assistiti dai servizi sanitari per una valutazione completa.