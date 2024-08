Il Governo ha introdotto un nuovo pacchetto di bonus dedicati ai figli, tutti cumulabili con l’assegno unico universale. Le misure includono detrazioni fiscali, voucher e sconti, offrendo un sostegno economico significativo alle famiglie con figli a carico.

L’Impatto Economico dell’Accudimento dei Figli

Secondo i dati della Banca d’Italia, ogni famiglia spende in media circa 640 euro al mese per mantenere un figlio. Considerando che lo stipendio medio è di circa 1.500 euro e che molte famiglie sono monoreddito, il peso economico diventa evidente. Per affrontare questa situazione, diverse agevolazioni sono attualmente attive nel nostro Paese, un pacchetto di Bonus pensato per i figli.

L’Assegno Unico Universale

Il principale aiuto è rappresentato dall’assegno unico universale, destinato a tutte le famiglie con figli a carico fino al compimento dei ventuno anni, e senza limiti di età per i figli disabili e che fa parte del Pacchetto Bonus. L’importo dell’assegno varia in base all’ISEE:

Figli minorenni: da 50 a 175 euro al mese.

Figli tra i 18 e i 21 anni: fino a 85 euro al mese.

Incentivi Accessori per il 2024

Accanto all’assegno unico, quest’anno sono previsti vari incentivi accessori:

Detrazioni IRPEF: Agevolazioni fiscali per le famiglie.

Voucher d’acquisto: Forme di sostegno diretto.

Supporto per Figli Disabili

Il pacchetto di bonus figli 2024 riserva particolare attenzione ai figli disabili:

Legge 104: Prevede una maggiorazione dell’assegno, che può salire fino a 119,60 euro in base al grado di disabilità e all’età del figlio.

Indennità di accompagnamento: Diritto riconosciuto dalla Legge 104.

Detrazioni per veicoli e materiale informatico: Agevolazioni per acquisti specifici.

Sconti fiscali per spese mediche: Importi variabili in base al grado di disabilità.

Bonus edilizio sulle barriere architettoniche: Detrazioni fino al 75% per lavori di miglioramento dell’accessibilità degli edifici.

Bonus Asilo Nido

Un aiuto fondamentale per molte famiglie è il contributo per sostenere la retta presso gli asili nido all’interno del Bonus pacchetto figli. Nel 2024, il bonus può raggiungere un tetto massimo di 3.600 euro, con importi che variano in base all’ISEE:

ISEE superiore a 40.000 euro: Minimo di 1.500 euro.

ISEE inferiore a 25.000 euro: Massimo di 3.000 euro.

Le domande possono essere inoltrate fino al 31 dicembre.

Altre Agevolazioni

Detrazione del 19% nel 730: Per chi ha usufruito del bonus asilo nido lo scorso anno.

Sconti per l’acquisto di libri di testo: Voucher con requisito ISEE variabile.

Bonus gite scolastiche: Per famiglie con ISEE inferiore a 5.000 euro.

Bonus musica: Sconto del 19% sulle spese per corsi di musica, fino a un massimo di 190 euro.

Carta del Merito: Bonus da 500 euro per studenti che si diplomano con 100 e lode entro i diciannove anni.

Carta Cultura: Contributo da 500 euro per diciottenni per spese in libri, musica, cinema, concerti e spettacoli teatrali, con limite reddituale di 35.000 euro annui.

Le domande per la Carta del Merito e la Carta Cultura si riapriranno nel 2025.

Questo nuovo pacchetto di bonus mira a fornire un sostegno concreto alle famiglie italiane, alleviando il peso economico e promuovendo il benessere dei figli.