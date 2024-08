Francesco Gragnaniello, un 37enne ricercato dal 6 giugno scorso, è stato arrestato ieri sera a Napoli dai Carabinieri della sezione catturandi. L’uomo, ricercato dalle autorità austriache e tedesche per una serie di furti di Rolex, si nascondeva nei Quartieri Spagnoli, precisamente in via Concordia, non lontano dal famoso murale di Maradona, meta quotidiana di numerosi turisti.

Un Appostamento da Turisti

I carabinieri erano a conoscenza del fatto che Gragnaniello si trovasse in zona, ma non avevano la certezza su quale edificio fosse nascosto. Per giorni, quindi, si sono mescolati ai turisti che affollano i Quartieri Spagnoli, visitando il celebre murale. Con occhiali da sole, zaini e cappellini, i militari hanno mantenuto un basso profilo, nella speranza di coglierlo in fallo.

La pazienza ha dato i suoi frutti: ieri sera, Gragnaniello, credendo di essere al sicuro, è uscito tranquillamente sul balcone della sua abitazione al terzo piano di un edificio e ha calato un paniere con una corda per ritirare un panino ordinato poco prima da un rider. Il gesto apparentemente innocuo è stato notato dai carabinieri, che lo hanno immediatamente riconosciuto e dato il via al blitz.

Il Blitz e l’Arresto

In pochi secondi, i carabinieri sono entrati nell’appartamento. Gragnaniello ha tentato inutilmente di nascondersi all’interno di un vano creato ad arte nel divano, ma è stato scoperto e arrestato. Dopo l’arresto, è stato trasferito al carcere di Poggioreale, ma la sua permanenza lì sarà breve: l’Austria ha già richiesto l’estradizione.

Un Ricercato con una Storia Criminale Complessa

Gragnaniello non era solo ricercato per i furti di orologi di lusso in Austria e Germania. Il 6 giugno scorso aveva violato i domiciliari a cui era sottoposto per una rapina commessa a Rimini, tentando così di sfuggire a un mandato di cattura europeo. La sua fuga, però, si è conclusa ieri sera con il suo arresto.