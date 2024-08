Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi in provincia di Avellino, nel comune di Lacedonia, dove un 65enne ha subito l’amputazione di un braccio mentre era intento a montare un condizionatore al servizio di un’abitazione. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, l’uomo stava utilizzando un trapano per il montaggio della struttura di sostegno del condizionatore quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’attrezzo, provocandosi una ferita gravissima che ha portato alla tranciatura del braccio.

L’incidente ha subito fatto scattare i soccorsi: il 65enne è assistito prontamente dai colleghi e dai presenti, ma data la gravità delle lesioni, si è reso necessario l’intervento di un’eliambulanza per il trasporto d’urgenza all’ospedale «Moscati» di Avellino.

Le condizioni dell’uomo sono attualmente monitorate dai medici, che stanno valutando la possibilità di un intervento chirurgico d’urgenza. Nel frattempo, le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro.