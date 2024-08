Una tragedia ha scosso questa mattina la tranquilla cittadina di Scafati. Un operaio edile in pensione, classe 1956, originario di Santa Maria la Carità, ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro mentre stava realizzando un muro di contenimento in un’abitazione privata in via Velleca.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, che aveva deciso di continuare a lavorare nonostante il raggiungimento dell’età pensionabile, è schiacciato da un pesante blocco di cemento. Le cause esatte dell’incidente sono ancora sotto indagine. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della tenenza di via Oberdan, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’evento e accertare eventuali responsabilità.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, l’uomo era già in condizioni critiche al loro arrivo. I medici hanno tentato di stabilizzarlo, ma purtroppo, l’operaio è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

La notizia ha sconvolto la comunità locale, dove la vittima era conosciuta e stimata. I residenti esprimono dolore e cordoglio per la perdita di un uomo che, nonostante l’età, non aveva mai perso la voglia di lavorare e di mettersi a disposizione degli altri.