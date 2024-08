Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato oggi in un cantiere nei pressi di un viadotto a Casalbuono, lasciando un operaio di circa 60 anni gravemente ferito. L’uomo, originario di Napoli e residente ad Agropoli, stava svolgendo le sue mansioni su un gabbiotto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente l’equilibrio, cadendo da un’altezza di circa 3 metri. Durante la caduta, l’operaio ha sbattuto violentemente la testa, riportando ferite che hanno reso necessario un intervento medico urgente.

L’incidente ha subito allertato i colleghi dell’operaio, che hanno chiamato i soccorsi. Considerando la gravità della situazione, è richiesto l’intervento di un elisoccorso per trasferire rapidamente il ferito all’ospedale di Salerno, dove è accolto dal personale medico che ha avviato le cure intensive. Le condizioni dell’uomo sono attualmente critiche, e i medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzarlo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per capire se tutte le normative di sicurezza sul lavoro siano state rispettate nel cantiere. Le autorità stanno ascoltando i testimoni presenti al momento dell’incidente e stanno esaminando le condizioni del luogo di lavoro per accertare eventuali responsabilità.

Anche il sindaco di Casalbuono, Attilio Romank, è giunto sul posto per monitorare la situazione e offrire il suo sostegno. “È un evento tragico che ci colpisce profondamente,” ha dichiarato il sindaco, esprimendo la sua vicinanza alla famiglia dell’operaio ferito. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale e tra i lavoratori del cantiere, sottolineando ancora una volta l’importanza cruciale della sicurezza sul lavoro.

Le prossime ore saranno decisive per comprendere l’evoluzione delle condizioni di salute dell’operaio e per fare piena luce su quanto accaduto. Nel frattempo, le autorità competenti continueranno a lavorare per assicurarsi che incidenti del genere non si ripetano e che siano adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori.