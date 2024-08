I carabinieri della Compagnia di Napoli Centro, in collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale, hanno condotto un’operazione di controllo sul lungomare Caracciolo, concentrandosi in particolare sulla spiaggia di “Mappatella Beach”. L’operazione ha portato alla denuncia di cinque persone per l’occupazione indebita del litorale e il noleggio illegale di lettini e ombrelloni.

Operazione di Controllo e Sequestri

Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno scoperto che queste persone, una delle quali sarebbe vicina a un gruppo criminale dell’area occidentale, gestivano un’attività abusiva di noleggio di attrezzature balneari. In totale, sono sequestrati 20 ombrelloni, 30 tra sedie e sdraio, oltre a materiale destinato all’installazione degli ombrelloni.

Secondo una nota ufficiale dei carabinieri, parte delle attrezzature era già posizionata sulla spiaggia, a seguito del pagamento di una tariffa imposta dai concessionari abusivi. Altri materiali erano invece depositati su una barca ormeggiata nelle vicinanze, pronti per essere utilizzati.

Minacce e Denunce

Oltre alle cinque persone denunciate per l’occupazione abusiva, una sesta persona, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per aver minacciato i militari durante l’operazione. L’uomo ha contestato i controlli, sostenendo che l’attività non fosse dannosa, dichiarando: “Non c’è nulla di male in quello che facciamo.”

Attività Ben Organizzata

Gli abusivi operavano in maniera strutturata, approfittando della grande affluenza di turisti e cittadini, specialmente in vista del Ferragosto. L’operazione delle forze dell’ordine ha quindi smantellato un sistema illecito che minava la sicurezza e il decoro della spiaggia.