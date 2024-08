I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo e del nucleo operativo e radiomobile di Giugliano hanno effettuato un importante intervento anti-droga, rinvenendo 226 panetti di hashish del peso totale di 22,5 chilogrammi. Il ritrovamento è avvenuto in un veicolo commerciale abbandonato in strada, con la portiera spalancata, a seguito di una segnalazione da parte di passanti.

Dettagli del Ritrovamento

Il veicolo, lasciato incustodito, emanava un “odore molto acre” che proveniva dal bagagliaio, suscitando l’interesse e la preoccupazione dei cittadini. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno scoperto la sostanza stupefacente nascosta sotto alcuni prodotti da forno all’interno del van. Questo stratagemma era probabilmente destinato a eludere i controlli, ma non è passato inosservato.

Sequestro e Indagini

L’intero carico di hashish è stato posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine. Le indagini sono state immediatamente avviate per determinare l’identità di chi ha abbandonato il veicolo con un carico così prezioso. La scoperta non solo rappresenta un significativo colpo al traffico di droga nella regione, ma solleva anche interrogativi su come e perché il veicolo sia stato lasciato in tali condizioni.

Intervento e Operazioni Future

Le forze dell’ordine continuano a lavorare per scoprire ulteriori dettagli sul caso e per prevenire simili episodi in futuro. L’intervento tempestivo dei carabinieri, sollecitato dalla segnalazione dei passanti, dimostra l’importanza della collaborazione tra cittadinanza e forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.