La celebre popstar italoamericana Madonna, al secolo Veronica Ciccone, ha scelto un modo singolare per festeggiare il suo 66° compleanno: una visita privata agli scavi archeologici di Pompei. La notizia, che ha suscitato grande curiosità e speculazioni nei giorni scorsi, è stata confermata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha chiarito le modalità della visita.

Contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente, non ci sarà alcun mega party con 500 invitati vip, né una cena firmata da chef stellati all’interno del suggestivo scenario del Teatro Grande di Pompei. Si tratterà, piuttosto, di una visita privata e di natura esclusivamente culturale, come precisato dal prefetto al termine di una riunione del comitato per l’ordine pubblico tenutasi in Prefettura.

Un Compleanno All’Insegna della Cultura

Madonna, che ha dimostrato in più occasioni il suo amore per l’arte e la cultura italiana, ha scelto di trascorrere il suo compleanno immersa nella storia antica di Pompei. Secondo quanto riportato, la cantante potrebbe essere accompagnata da una guida d’eccezione, il direttore degli Scavi, Gabriel Zuchtriegel, che potrebbe offrirle una panoramica dettagliata e approfondita delle meraviglie del sito archeologico.

“Sarà una visita del tutto privata, con elementi di curiosità culturale. Madonna ama questo parco archeologico e non vede l’ora di visitarlo”, ha sottolineato il prefetto di Bari, ribadendo che non vi saranno eventi mondani o festeggiamenti in grande stile.

Sicurezza e Curiosità

Nonostante la natura privata della visita, è inevitabile che l’arrivo di una figura così celebre come Madonna attiri l’attenzione di fan e curiosi. Per questo motivo, il prefetto ha assicurato che saranno predisposte adeguate misure di sicurezza, senza però entrare nei dettagli del piano.

Rimane anche l’ipotesi, sebbene non confermata, che Madonna possa fare un dono al Parco Archeologico di Pompei, un gesto che sarebbe in linea con il suo apprezzamento per il sito e per la cultura italiana.