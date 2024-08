Nel 2024, il governo italiano ha introdotto una serie di bonus e incentivi specifici per supportare l’occupazione femminile, con l’obiettivo di ridurre il divario di genere nel mercato del lavoro e, tra le misure più significative c’è il nuovo Bonus Donna previsto dal Decreto Coesione, che offre agevolazioni fino a 8.000 euro all’anno per le assunzioni di donne svantaggiate e vittime di violenza.

Incentivi per l’Assunzione, il nuovo bonus donna

Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, i datori di lavoro che assumono lavoratrici svantaggiate possono beneficiare di un esonero totale dai contributi previdenziali per un massimo di due anni. Questa misura si applica a donne disoccupate da almeno 24 mesi o, nel caso delle Regioni del Sud Italia, da almeno sei mesi. L’obiettivo è incentivare l’assunzione di donne che incontrano maggiori difficoltà nel trovare un lavoro.

Nuovo Bonus per Donne Vittime di Violenza

Un’altra iniziativa importante riguarda il bonus assunzioni per donne vittime di violenza. Questo incentivo consiste in uno sgravio del 100% della contribuzione datoriale fino a un massimo di 8.000 euro annui, corrispondenti a circa 666,66 euro al mese. Lo sgravio dura due anni per i contratti a tempo indeterminato e un anno per quelli a tempo determinato. Se un contratto a termine viene trasformato in indeterminato, l’incentivo si estende per 18 mesi.

Bonus “Donne, Innovazione e Impresa”: Fino a 145.000 Euro per l’Imprenditoria Femminile

Tra i bonus donna 2024, spicca anche l’iniziativa “Donne, Innovazione e Impresa”, promossa dalla Regione Lazio. Questo bando mira a rendere più competitiva l’imprenditoria femminile, con contributi a fondo perduto fino a 145.000 euro per ciascuna impresa femminile. Sono considerate tali le PMI guidate o possedute per almeno due terzi da donne, incluse le cooperative con una maggioranza femminile.

Le imprese beneficiarie devono operare in settori strategici come la green economy, le scienze della vita, l’agrifood, l’aerospazio, e l’economia del mare, seguendo le direttive dell’Agenda 2030 dell’ONU. L’obiettivo è promuovere investimenti in innovazione e sostenibilità, settori chiave per il futuro dell’economia italiana.

Il nuovo bonus donna 2024 rappresenta un’opportunità unica per le donne disoccupate e per quelle che desiderano avviare o sviluppare un’attività imprenditoriale. Queste agevolazioni, oltre a sostenere l’occupazione femminile, mirano a creare un ambiente lavorativo più equo e inclusivo, contribuendo alla crescita economica del Paese.