Mantenere un figlio oltre i 21 anni può rappresentare un onere economico significativo, soprattutto se continua a studiare o fatica a trovare lavoro ed a sostegno arriva il Bonus da 950 euro. Fortunatamente, esistono agevolazioni fiscali per i genitori che si trovano in questa situazione. Una delle misure più rilevanti è la detrazione fiscale di 950 euro per i figli over 21 a carico, una risorsa preziosa che spesso viene trascurata. In questo articolo, esploreremo come funziona questa detrazione, i requisiti necessari per accedervi e come richiederla.

Requisiti per Ottenere il Bonus da 950 Euro:

Per poter beneficiare della detrazione fiscale di 950 euro, il figlio deve essere a carico del genitore, il che significa che deve avere un reddito personale annuo inferiore a 4.000 euro se ha meno di 24 anni, o inferiore a 2.840,51 euro se ha 24 anni o più. È importante notare che la detrazione è valida anche se il figlio vive in una residenza diversa da quella dei genitori.

Come Funziona la Detrazione Fiscale:

Il Bonus da 950 euro non prevede un’erogazione diretta di denaro, ma si traduce in uno sconto sulle imposte, ovvero un rimborso fiscale. Questa agevolazione è accessibile sia ai lavoratori dipendenti che ai pensionati e può essere applicata direttamente nella busta paga mensile o tramite il conguaglio fiscale annuale.

Come Richiedere la Detrazione:

La detrazione può essere richiesta in due modi:

Mensilmente in Busta Paga: Il genitore può richiedere la detrazione compilando il modulo per le detrazioni fiscali che viene consegnato al datore di lavoro. In questo modo, l’importo verrà distribuito mensilmente nella busta paga.

Tramite Modello 730: In alternativa, la detrazione può essere richiesta durante la dichiarazione dei redditi annuale, compilando il quadro relativo ai familiari a carico nel Modello 730.

Suddivisione della Detrazione tra i Genitori:

La detrazione del Bonus da 950 euro può essere suddivisa in parti uguali tra i genitori oppure assegnata interamente al genitore con il reddito maggiore. In caso di separazione, la detrazione viene attribuita al 100% al genitore affidatario o al 50% per ciascun genitore in caso di affidamento congiunto.

Per le famiglie con figli over 21 a carico, il Bonus da 950 euro rappresenta un’importante risorsa per alleggerire il carico economico. È fondamentale essere informati sui requisiti e le modalità di richiesta per assicurarsi di beneficiare di questa agevolazione. Se hai un figlio che rientra in questi parametri, non dimenticare di richiedere la detrazione per ottenere il supporto fiscale che ti spetta.