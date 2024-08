Dal 7 agosto 2024 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 24 giugno 2024, che introduce un nuovo Bonus da 610 euro destinato al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. Questa misura, denominata Bonus Defiscalizzazione, sostituisce il precedente Bonus Sicurezza di 80 euro introdotto dal Governo Renzi, e mira a offrire un beneficio economico significativo ai lavoratori del settore.

A Chi si Rivolge il nuovo Bonus Busta Paga 2024 da 610 euro

Il Bonus Defiscalizzazione 2024 è destinato al personale militare delle Forze Armate, incluso il corpo delle Capitanerie di porto, e al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. I beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda per ottenere il Bonus, poiché sarà il sostituto d’imposta a procedere con l’applicazione dello sgravio sull’imposta lorda.

Come Funziona il Bonus Defiscalizzazione

Il nuovo Bonus consiste in una riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali fino a 610 euro. Questo significa che i beneficiari potranno recuperare, in parte o totalmente, le imposte versate sul salario accessorio. La restituzione delle somme avverrà nel cedolino di febbraio 2025, in sede di conguaglio fiscale di fine anno, quando verrà effettuato il confronto tra le trattenute effettuate e le somme effettivamente dovute.

Requisiti per Ottenere il Bonus Defiscalizzazione 2024

Per accedere al Bonus, i beneficiari devono essere in servizio per l’intero anno 2024. La riduzione dell’imposta è applicabile fino alla capienza dell’imposta lorda; ciò significa che, se il Bonus supera l’importo delle imposte dovute, l’eccedenza non potrà essere riutilizzata per abbassare ulteriormente le imposte.

Inoltre, è previsto un limite reddituale: possono usufruire del Bonus solo coloro che nel 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente imponibile ai fini IRPEF inferiore a 30.208 euro. Questa soglia è calcolata tenendo conto di tutte le fonti di reddito dell’interessato, sottraendo deduzioni e detrazioni per lavoro dipendente.

Importo del nuovo Bonus da 610 euro e Beneficiari

Il massimo importo del Bonus per il 2024 è fissato a 610,50 euro, superiore ai 571 euro del 2023. Tuttavia, l’importo effettivo potrebbe essere inferiore se l’imposta dovuta è inferiore a questa somma. Si stima che saranno 76.517 i lavoratori del settore Forze Armate e Forze di Polizia a beneficiare di questo Bonus busta paga.

Il nuovo Bonus Busta Paga 2024 da 610 euro rappresenta un’importante misura di sostegno economico per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. Grazie alla defiscalizzazione, questi lavoratori potranno beneficiare di un alleggerimento fiscale significativo, che sarà applicato direttamente sulla busta paga, senza necessità di presentare alcuna richiesta. È una misura che riconosce l’importante ruolo svolto da questi professionisti e offre loro un beneficio tangibile in termini economici.