Un nuovo bonus da 150 euro al mese per due anni è stato introdotto per sostenere le giovani famiglie italiane. Questo contributo, finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), rappresenta una risposta concreta alla crescente emergenza economica che colpisce soprattutto i giovani e le loro famiglie.

Lotta alla Precarietà: Un Aiuto Concreto per i Giovani

In Italia, i salari stagnanti e l’aumento del costo della vita hanno messo a dura prova molte famiglie, soprattutto i giovani che affrontano la precarietà lavorativa e la mancanza di stabilità economica. Questo bonus mira a sostenere le spese di affitto, alleviando il peso economico per chi ha difficoltà a far fronte ai costi essenziali come la spesa, le bollette, il carburante e l’affitto.

La precarietà economica ha portato a un preoccupante spopolamento di molti comuni italiani, poiché i giovani non riescono a mettere su famiglia e a costruire un futuro stabile. Questo fenomeno contribuisce all’invecchiamento della popolazione, aumentando la pressione sul sistema previdenziale e sanitario del paese.

Il Progetto “Benvenuti in Città” di Mantova

Un esempio di questa iniziativa è il progetto “Benvenuti in città” della città di Mantova. Il sindaco Mattia Palazzi ha recentemente presentato con orgoglio un bando che offre un bonus da 150 euro al mese per due anni alle giovani famiglie già residenti, e incentivi per chi decide di trasferirsi in affitto nel territorio comunale.

L’obiettivo del progetto è duplice: sostenere l’autonomia residenziale dei giovani e stimolare il mercato degli affitti. Mantova, grazie alla presenza di grandi aziende come Adidas e Nestlé, offre numerose opportunità di lavoro, e l’amministrazione comunale intende attrarre nuovi residenti con questa iniziativa.

Dettagli dei Bonus: Come Funzionano

Il bando prevede due tipologie di bonus:

Bonus per Under 36 Residenti:

Importo: 150 euro al mese per due anni.

Requisiti: Residenti a Mantova con un ISEE compreso tra 9.500 e 40.000 euro.

Uso: Contributo alle spese di affitto senza un tetto minimo per il canone mensile.

Bonus per Over 36 Non Residenti:

Importo: 150 euro al mese per un anno.

Requisiti: Aperto anche a single, coppie e famiglie, con un ISEE fino a 40.000 euro.

Uso: Contributo per affitti di almeno 350 euro al mese.

Nuove Abitazioni a Prezzi Calmierati

Oltre ai bonus, il Comune di Mantova ha lanciato il bando “Abitare Borgochiesanuova”, che prevede l’affitto di una sessantina di immobili a prezzi calmierati. Queste abitazioni, realizzate con fondi del PNRR, sono destinate a richiedenti con un ISEE tra 14.000 e 40.000 euro.

Come Presentare Domanda

I bandi sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Mantova, e le domande saranno accettate fino a esaurimento dei fondi, che ammontano a 200.000 euro. Questa cifra sarà sufficiente a coprire oltre cento domande.