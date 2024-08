Una notte di tensione ha scosso la città di Avellino, quando un’auto parcheggiata in via Francesco Scandone è stata completamente avvolta dalle fiamme. L’incidente è avvenuto poco dopo l’1:40, destando preoccupazione tra i residenti della zona. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti prontamente sul posto, allertati dalle segnalazioni dei cittadini. Grazie alla loro rapida azione, l’incendio è stato domato prima che potesse propagarsi ad altri veicoli vicini o, peggio, raggiungere le abitazioni adiacenti. I pompieri hanno operato per circa un’ora, mettendo in sicurezza l’intera area e scongiurando ulteriori danni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino, che hanno avviato immediatamente le indagini per determinare le cause del rogo. Al momento, non si esclude la possibilità che l’incendio possa avere origini dolose. Le forze dell’ordine stanno esaminando tutti gli indizi disponibili, compresi i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, per fare luce sull’accaduto.

L’episodio ha sollevato un’ondata di preoccupazione tra i residenti, già scossi da recenti episodi di vandalismo e piccoli furti. La comunità chiede maggiori misure di sicurezza e un incremento della presenza delle forze dell’ordine per garantire la tranquillità nella zona.

Nel frattempo, le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti, contattando i carabinieri per contribuire all’indagine in corso. “Siamo determinati a fare chiarezza su quanto accaduto e a garantire che i responsabili siano identificati e consegnati alla giustizia,” ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine.